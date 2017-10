​Cultura pantaneira é celebrada na Morada dos Baís

De 03 a 07 de outubro, acontece no Sesc Morada dos Baís a Semana da Cultura Pantaneira, evento voltado para a valorização e disseminação da cultura regional de Mato Grosso do Sul e conta com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

O evento irá contar com oficinas, exposições e apresentações artísticas para celebrar a cultura pantaneira. Serão cinco dias de programação com exposições de artesanato, moda e produtos agroindustrializados em uma loja colaborativa; e apresentações artísticas de música e teatro, com o músico Kuricaca e os grupos Rota das Monções e Homens e Remos, de Coxim. Representando o município de Rio Verde, estarão presentes a Escola de Música Som do Pantanal e o Ponto de Cultura Centro de Tradições Pantaneiras.

Além disso, nos dias 3 e 4 (terça e quarta-feira) o Senar promove, a partir das 14 horas, duas oficinas de artes em tecidos, onde serão ensinadas técnicas para confeccionar bonecas e bichos de pano. As inscrições podem ser realizadas no Portal de Atendimento do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.

A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre Sesc, Sebrae, Fundação de Cultura, Famasul – Senar, UFMS, Fecomércio, FIEMS, Sectur CG, Prefeitura de Coxim, Rio Verde e Fundação de Cultura de Corumbá.

Serviço: A Semana da Cultura Pantaneira acontece de 03 a 07 de outubro. A entrada é gratuita. Mais informações, entre em contato com o Sesc Morada dos Baís localizada na Av. Noroeste, 5140 ou pelo telefone (67) 3311-4460. Para a realizar as oficinas é necessário se inscrever pelo 0800 -570 -0800 ou pelo site https://goo.gl/j67wQm

Programação

Oficinas SENAR:

03/10/2017

Workshop Maria Flor

Horário: 14h às 18h – Sala multiuso

Participantes: 15

Instrutoras: Sherry Maria e Vilma Vieira

04/10/2017

Workshop Vaquinha de Pano

Horário: 14h às 18h – Sala multiuso

Participantes: 15

Instrutoras: Sherry Maria e Vilma Vieira

Apresentações Artísticas:

06/10 – Coxim – 19h

Apresentação de canções Pantaneiras com o músico Kuricaca

Apresentação teatral Homens e Remos

Apresentação teatral Rota das Monções

07/10 – Rio Verde – 17h

Apresentação da Escola de música “Som do Pantanal “com Hino Nacional com instrumental e algumas músicas

Apresentação do ponto de Cultura ” Centro de Tradições Pantaneiras”

CRÉDITO: Com informações do Sebrae

Comentários