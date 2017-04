100 DIAS Maracaju: Com planejamento e salários em dia, Maurílio Azambuja espanta a crise

No dia 10 de abril o prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, completou CEM DIAS à frente da Prefeitura Municipal de Maracaju. É o seu “terceiro” mandato.

Segundo Murilo “determinação e disposição para trabalhar em favor da cidade continuam as mesmas”, mas lembrou que “Neste ano as dificuldades estão maiores, apesar de ter planejado e executado os trabalhos com a visão futurista de colocar Maracaju nos trilhos do desenvolvimento”.

DIFICULDADES

As maiores dificuldades do atual mandato de Murilo são: Diminuição das verbas federais e estaduais através dos repasses.

Murilo tem priorizado setores importantes como a saúde e educação, além de ter como meta: melhorar o aspecto da cidade recapeando a maior parte ruas e mantendo os salários dos servidores em dia. “Há 52 meses, sempre pagamos nossos servidores todo dia 30 e assim continuaremos” garantiu o prefeito.

OBRAS

Murilo mantém em andamento as seguintes obras: Pronto Socorro; Escola no Giazone; BBCA; urbanização completa da Rua Joaquim Ferreira Azambuja; recuperação das ruas da cidade; construção de ponte de concreto e de pontes de madeiras, dando maior tranqüilidade para os produtores.

Investimentos na educação aumentaram mantendo o mesmo ritmo do ano passado. A nossa rede municipal de educação aumentou em 12% a quantidade de alunos e ja são 6 mil os matriculados.

Ampliou o transporte escolar. São agora 53 linhas em funcionamento diário, além da distribuição de uniformes, merenda de qualidade e aumento do número de profissionais.

MERENDA

A merenda escolar com produtos da agricultura familiar é outra estratégia da sua administração.

A prefeitura mantém assistência permanente ao pequeno produtor e compra cerca de 1milhão de produtos todo ano. Desse total, apenas 30% é verba do governo federal. O restante é adquirido com recursos próprios.

Famílias de vários assentamentos são beneficiadas com o fornecimento de produtos de primeira qualidade que fizeram da merenda escolar de Maracaju uma das melhores do País.

OUTROS SETORES

A Feira do Produtor funciona duas vezes por semana com apoio total do município. O trabalho já rendeu título de Prefeito Empreendedor, em 2013, e continua sendo referencia, provocando a visita de vários municípios do MS e de outros estados como Mato Grosso, Paraná e recentemente Minas Gerais.

São caravanas de prefeitos que chegam à cidade para conhecer como é feito e como funciona o programa.

PARCERIAS

Para Murilo “Elas são fundamentais” e por isso mantém conectividade com o Sesi, Senai, Senac, Sebrae, Sindicato Rural e Usinas. Foram qualificadas mais de 5 mil pessoas através de cursos de qualificação profissional.

Outra parceria importante foi realizada com a Câmara de Vereadores, cuja vereança está envolvida em todas essas realizações.

Preocupado com as constantes quedas de energia o prefeito Murilo estabeleceu outra parceria importante com a Energiza que tem se esforçado para resolver o problema, cujos resultados já estão aparecendo positivamente.

MUITO TRABALHO

O prefeito Murílio reconhece que, apesar da crise, existem boas expectativas para o ano em curso. Sua fórmula de sucesso é: “Na crise: mais trabalho e criatividade”.

O prefeito está voltado e sensível ao planejamento das ações por isso prossegue honrando os compromissos com os fornecedores e pagando em dia os salários funcionais.

Orgulhoso dos resultados que mostram uma administração no rumo certo, Murilo não esconde sua felicidade em corresponder às expectativas do povo maracajuense e aos CEM DIAS mostra-se agradecido pelo apoio e prestígio da população.

Comentários