16º Batalhão de Policia Militar emite nota de esclarecimento sobre prisão arbitrária de jovem em Fátima do Sul/MS

Para explicar a Prisão de um jovem Anderson Almeida de Oliveira preso por engano no último sábado a assessoria de Comunicação Social do 16º Batalhão de Policia Militar publicou uma Nota explicativa. Esta Nota explica o motivo que levaram à prisão arbitrária de Anderson.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Comandante do 16º Batalhão de Policia Militar de Fátima do Sul, vem a público esclarecer sobre os fatos que veicularam no final de semana nas redes sociais e mídia local referente à DETENÇÂO de uma pessoa por Mandado de Prisão, que ocorreu durante uma abordagem para orientação sobre SOM ALTO em frente a Praça Getúlio Vargas na noite Sábado (12/08). Informa que os Policiais Militares ao realizarem a checagem no Sistema SIGO/MS, constatou-se que havia um Mandado de Prisão da Comarca de Campo Grande em desfavor daquela pessoa. Se houve ERRO, foi do órgão ou setor que cadastrou ERRONEAMENTE o Mandado de Prisão no sistema, pois ao realizar a CAPTURA, procedimento gerado automaticamente pelo sistema SIGO, os documentos pessoais e filiação coincidiram com os dados da pessoas conduzida.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – 16º BPM

