2ª Corrida do Policial Civil acontece neste domingo (24)

Será realizada neste domingo (24), a 2ª Corrida do Policial Civil em Campo Grande-MS. O evento é organizado pelo Sinpol-MS em alusão ao Dia do Policial Civil comemorado neste mês. Estão inscritos 550 adultos e 50 crianças de ambos os sexos, sendo metade policiais civis e a outra metade a população em geral.

Para o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, esta é a oportunidade da sociedade conhecer quem são os profissionais que diariamente trabalham pela segurança de suas famílias. “A população e os policiais civis vão interagir através do esporte. As inscrições já estão encerradas e tiveram muita procura, demonstrando que a sociedade é parceira da categoria”, declarou. A largada será às 8h, na sede do sidicato, situado na rua Teodoro Carvalho, 225 – bairro José Abrão. Os percursos contam com caminhada de 5 Km, corrida de 5 km e 10 km.

O kit atleta poderá ser retirado na Central de Vendas da HVM Incorporações, localizada na Av. Via Park, 415 – próximo ao Parque das Nações Indígenas. O horário de atendimento é das 9h às 16h. Para retirar o kit é preciso apresentar o documento de identidade do inscrito. Lembrando que as crianças não recebem kit atleta, mas ganharão brindes no dia do evento.

CRÉDITO: Tamiris Barcellos / Assessora de Comunicação Sinpol-MS

Comentários