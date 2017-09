2ª Corrida do Policial Civil promoveu interação da categoria com a sociedade

Neste domingo (24), o Sinpol-MS realizou a 2ª Corrida do Policial Civil em Campo Grande. Com 600 inscritos, o evento foi um sucesso de participação tanto da categoria quanto da sociedade. Para o presidente do sindicato, Giancarlo Miranda, o objetivo foi alcançado, pois promoveu a interação de ambos os públicos. “Policiais Civis e a sociedade correndo lado a lado, desfrutando de momentos de lazer junto com a família no mesmo ambiente, é isso que buscávamos”, declarou.

O trajeto da 2ª Corrida do Policial Civil passou pelos bairros José Abrão, Santa Luzia, Coophasul e Alto São Francisco, com percursos de caminhada de 5 km e corrida de 5km e 10 km. Confira os vencedores no site www.centraldacorrida.com.br. As crianças de 2 a 12 anos também participaram no percurso Kids dentro do sindicato e todas foram premiadas com medalhas e um copo personalizado.

O evento é em alusão ao Dia do Policial Civil comemorando em setembro e conta com o apoio da Cassems, HVM Incorporações, Grupo Nippon, Versátil Camiseteria, vereador Chiquinho Telles, Prefeitura de Campo Grande, Vida Fit Sore, Heitor Miranda Guimarães – Advogados Associados, Fábio Leandro – Advogados Associados e RT Informática.

CRÉDITO: Tamiris Barcellos / Assessora de Comunicação Sinpol-MS

