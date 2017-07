3 Horas tempo esse que os PF permaneceram no escritório e no edifício de Zeca Lopes

Durante 3 horas os PF e representantes da Receita Federal estiveram no escritório de advocacia como também no Edifício Evidence do proprietário José Carlos, mais conhecido por Zeca Lopes.

Os agentes levaram computadores, documentos e malotes.

Tanto o escritório de advocacia com o Edificio foram deixados simultaneamente pelas equipes da PF e da Receita Federal.

Zeca Lopes dono do frigorífico Frigolop, localizado em Terenos é alvo da força tarefa policial que cumpre mandado de busca e apreensão.

O escritório Souza Campos e Peró localizado na entrada do Parque dos Poderes é de propriedade do advogado Fernando Perá (genro de Zeca Lopes). Do escritório os policiais levaram malotes, malas e uma mochila.

Uma coletiva estava ocorrendo neste momento na sede da Policia Federal, onde estão sendo detalhados a atuação da Operação Labirinto de Creta. Operação esta desencadeada pela PF na data de hoje (28).

