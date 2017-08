38 anos de história: Participação dos servidores do judiciário resultam em conquistas ao SINDIJUS-MS

Dia 20 de agosto é uma data de grande importância para a categoria de servidores públicos do judiciário, pois, neste dia, há 38 anos foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário (SINDIJUS-MS).

Ao longo deste período de 38 anos de existência, numa caminhada de luta defendendo a categoria de servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o sindicato realizou grandes avanços de forma a valorizar o desempenho dos servidores em suas atividades profissionais.

O sindicato cresceu progressivamente nos últimos anos devido à participação e força dos servidores públicos que integram e são essenciais nessa união pela luta de direitos. O SINDIJUS – MS agradece e parabeniza a todos os servidores pelo apoio e cooperação nas ações. Juntos somos mais fortes!

Conheça um pouco da história do Sindicato:

Há 38 anos, um grupo de amigos e servidores do recém-criado Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reuniu-se e concretizou a ideia, que vinha sendo discutida há alguns meses, de criar uma associação que congregasse os trabalhadores do Tribunal de Justiça.

Surgiu então a Associação Recreativa do Tribunal de Justiça (ARTJMS) e durante os quatro anos seguintes, o grupo de cerca de cem trabalhadores que fazia parte dela estreitou laços e fez da associação uma referência para lazer e descontração. Várias excursões foram realizadas às cidades do interior e aos estados vizinhos, como Cuiabá (MT), por conta das partidas de futebol do time da ARTJMS.

Além de laços de amizade desenvolvidos nesse período, estas ações também propiciaram amadurecer a ideia de representatividade entre os servidores. Com isso, tomou forma à iniciativa de estender a associação do Tribunal para os demais trabalhadores do Judiciário do Estado.

Surgimento da ASPJMS

Sob essa proposta, a ARTJMS transformou-se em Associação dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul (ASPJMS) em 12 de novembro de 1982. Com esta alteração, a força dos servidores ficou concentrada e a entidade ganhou uma área de 5.000 metros quadrados no Jardim Tijuca, ao lado de um terreno doado à Acadepol. A construção da casa de alvenaria foi feita pelos próprios líderes da associação com o apoio dos servidores. Como o local era de difícil acesso, o Sindicato conseguiu adquirir a área de um cartorário no Parque dos Poderes.

Logo após a compra foi feita a construção da sede, da piscina e do campo de futebol que ainda reúne os trabalhadores do Judiciário em Campo Grande. O passo de transformar a associação recreativa em uma entidade representativa de classe foi apenas o primeiro de uma caminhada que segue até os dias de hoje.

Em 1984, a ASPJMS passou por um momento decisivo na defesa dos interesses dos trabalhadores. Na época, os professores conseguiram um significativo aumento salarial e o Judiciário não foi contemplado com o benefício.

A ASPJMS interveio e iniciou uma negociação com o Governo do Estado por seu reajuste. As conversações duraram cerca de oito meses e durante esse período as lideranças organizaram uma passeata em Campo Grande, a primeira manifestação pública da força dos trabalhadores do Judiciário.

Várias outras entidades participaram da manifestação e, da junção de forças, foi feita a primeira greve do Judiciário de MS. Nesta época, a associação era presidida por José Berlange Andrade, que reuniu outras entidades em torno do movimento grevista.

Ao final das negociações, o movimento conseguiu um reajuste que foi a primeira vitória salarial da categoria por meio da sua associação. O movimento ajudou a consolidar a postura de defesa dos trabalhadores, que seria levada adiante nas décadas seguintes.

Fundação do SINDIJUS-MS

No dia 8 de fevereiro de 1994, a ASPJMS foi transformada em SINDIJUS-MS (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul), após aprovação da categoria durante assembleia realizada para tratar do assunto. O resultado foi de 1.117 votos favoráveis à mudança, apenas 92 contrários, 30 votos brancos e 67 abstenções.

A partir daí as lutas se intensificaram e o sindicato passou a fazer parte da rotina dos servidores. E dessa história de renúncias, lutas e conquistas é que surgiu o SINDIJUS-MS, um sindicato que reconhece suas raízes, se orgulha do seu passado e vislumbra um futuro de melhorias para os seus filiados.

Comentários