3ª Feira do Trabalho será realizada neste sábado na Moreninha com mais de 70 serviços para população

A Câmara Municipal de Campo Grande, a Superintendência Regional do Trabalho, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura Municipal realizam em parceria, neste sábado (21), das 8 às 15 horas, a 3ª edição da Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul. O evento acontecerá na Escola Estadual Maria Lourdes Widal Roma, localizada na Rua Anacá, n° 780, no bairro Moreninha 3, oferecendo mais de 70 serviços à população.

O objetivo da Feira é oferecer atividades voltadas para o trabalhador que está inserido, ou para aquele que deseja entrar no mercado de trabalho.

Confira os documentos necessários para cada serviço abaixo:

