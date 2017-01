A camiseta do jogador da Chapecoense Alan Ruschel é encontrada nos destroços do avião da Chapecoense

O Jornalista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes na tragédia com o vôo da LaMia postou em sua conta na rede social o anuncio que um grupo de colombianos estaria trabalhando na busca de pertences das vítimas e sobreviventes do acidente. Nesta segunda-feira, o jornalista publicou uma imagem de uma camisa do jogador Alan Ruschel encontrado no local do acidente e do grupo responsável pelas buscas.

A Chapecoense usou o uniforme com camiseta branca na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, em partida contra o Palmeiras. O jogo aconteceu no final semana que antecedeu o acidente. A delegação da Chape não retornou a Chapecó antes de rumar para a Colômbia.O número 89 foi utilizado no jogo pelo Brasileirão, pois na Sul-Americana a numeração é fixa, até o “30”.

De acordo com as informações do jornalista ,o grupo é de La Union e, além de fazerem buscas pelos pertences, tentam conseguir apoio do governo colombiano para construir um monumento no “Cerro Chapecoense”, local do acidente na Colômbia.

