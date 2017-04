DEPAC investiga a participação de um adolescente no jogo “Baleia Azul”

A DPCA investiga possível caso do desafio do jogo “Baleia Azul” na Capital. Jogo este que vem sendo uma ‘febre’ entre os adolescentes já causou vários suicídios em todo o mundo e vem sendo motivo da morte de muitos jovens no Brasil.

Paulo Sérgio Lauretto, delegado titular da DPCA informou que a polícia registrou um caso que pode ter uma ligação com o jogo nesta última segunda-feira. De acordo com o delegado o caso envolve um menor de 14 anos e salientou que “foi registrado um caso onde as características são as mesmas do desafio da baleia azul, mas ainda estamos investigando”.

Lauretto também realtou a importância da atenção dos pais quando as crianças e os adolescentes que precisam ser redobrados. E Alertou que “essa é uma questão que sempre falamos. Quem torna os filhos vulneráveis são os próprios pais, ao darem liberdade para essas crianças usarem aparelhos celulares e a internet sem limite e sem nenhuma fiscalização. Saem de casa e trancam portas e janelas, mas deixam o mundo aberto para as crianças por meio da internet”.

Diante de tantos casos no Brasil envolvendo o jogo “Baleia Azul”, o Ministério da Justiça determinou que a PF investigue os envolvidos.

