A Educação vai parar! Todos juntos por valorização e respeito

Os trabalhadores e as trabalhadoras em Educação de Mato Grosso do Sul vão paralisar suas atividades na rede estadual de ensino no dia 30 de maio de 2017. Nossa luta é pela valorização profissional, pela garantia da manutenção dos direitos da categoria e por uma escola pública de qualidade, capaz de promover um ensino transformador com respeito aos profissionais e aos estudantes.

O governo do Estado não cumpriu com o pagamento do reajuste de 7,67% do Piso Salarial Nacional, referente ao mês de janeiro deste ano. O aumento é garantindo por meio da Lei do Piso (Lei n.º 11.738/2008) e pela Lei Complementar Estadual n.º 200/2015. Além disso, não cumpriu com a promessa que fez no ano passado, de incorporar o abono salarial de R$ 200,00 no salário dos administrativos da Educação e apresentar uma política de valorização salarial para a categoria.

Exigimos que o nosso Plano de Cargos e Carreira seja respeitado como determina a lei! A FETEMS e os seus mais de 25 mil educadores contam com a compreensão dos pais, das mães, dos alunos, das alunas e de toda a sociedade. Nossa luta é por uma escola pública cada vez melhor e por um futuro com mais oportunidades!

A concentração do ato em Campo Grande será às 8hs da manhã, na rotatória do Parque dos Poderes, subindo pela Av. Afonso Pena, na Av. do Poeta, 200 metros antes de chegar na Secretaria de Educação do Estado. Trajeto da Concentração

