A “Patativa” responde…

“Ainda é possível salvar a OMEP?”

A situação da OMEP não é nada boa. Envolvida no escândalo da terceirização de mão-de-obra, a entidade fugiu à finalidade por isso está às voltas com a Justiça.

Nesta semana entrevistei a Profa. Dra em Educação Ângela Costa uma ‘expert’ na área e com relevantes serviços prestados em nosso Estado.

Recebido em sua residência, ela falou sobre o nascimento da entidade, lamentou a situação atual e sobre o ‘desvio de finalidade’ que acabou desfigurando completamente os objetivos à que a Omep foi criada em Campo Grande.

A DESCOBERTA

Em 1975 a Dra. Ângela se formou em Pedagogia, desejando conhecer mais sobre a educação pré-escolar, naquele mesmo ano foi ao 1º Congresso Nacional da OMEP, no Rio de Janeiro.

“Fiquei maravilhada. Havia mais de duas mil professoras que, como eu, também se interessavam pelo tema”, disse.

Expansiva, Ângela conheceu as grandes estrelas nacionais da entidade, entre elas Laura Jacobina. Em 1976 trouxe a Omep para Campo Grande depois que Cuiabá-MT, se recusou à implantação. Como a entidade existia apenas nas capitais, e nosso estado ainda não havia sido criado, ficamos diretamente ligados ao Comitê Nacional.

CONCEITO PRÉ-ESCOLAR

Para Ângela, a pré-escolaridade é um tema apaixonante e de maior relevância na formação das nossas crianças.

Segundo ela, trata-se do período em que é possível ‘construir’ ou ‘destruir’ as inteligências que estão nascendo. Reputa o tema como “O mais difícil período de trabalho do professorado” e justamente por isso se apaixonou pelos objetivos da Omep, por ser uma entidade de cunho mundial, especializada na educação pré-escolar.

FORMAÇÃO DA OMEP

Para formar a primeira diretoria Ângela procurou pessoas ligadas à educação, período em que conheceu as então vereadoras Nelly Bacha e Marisa Serrano Ferzelli (na época), hoje apenas Serrano. Assim nasceu a Associação Campo-grandense para a Educação Pré-Escolar com Nelly e Marisa fazendo parte da primeira diretoria da entidade.

PROGRESSOS

O trabalho na entidade sempre foi voluntário. Nunca ninguém recebeu um centavo por isso. Criaram um jornalzinho, realizaram o 1º Encontro Estadual da Omep e fundaram uma ‘creche-domiciliar’ no bairro Tiradentes, agora transformada no Instituto Marisa Serrano.

Ângela presidiu a Omep por 8 anos. Em 1984 ela fechou sua escola, passando a presidência da entidade para sua vice, Marisa Joaquina Serrano, desligando-se definitivamente da entidade.

ÉPOCA COMPLICADA

Relembrando essa mudança de vida, Ângela disse que seu esposo – Arquiteto Celso Costa – possuía um concorrido escritório de arquitetura e urbanismo com seu irmão Eudes Costa, que faleceu precocemente. Naquele período conturbado sua escola também encerrou as atividades, tendo ela voltado ao mercado de trabalho.

“Eu não tinha idéia de que poderia continuar na Omep recebendo salário de qualquer órgão” confessou. Foi mais longe: “Se eu tivesse o conhecimento de hoje, jamais teria entregado a Omep”, disse emocionada.

“Tenho orgulho de ter sido uma voluntária da Omep, aliás, o voluntariado é uma cláusula ‘pétrea’ na formação da entidade em todo o mundo”, disse Ângela, que lamentou o desvirtuamento da verdadeira missão da entidade, transformada, em 1997, numa empresa terceirizadora de empregos, quando Cecília Amêndola virou presidente.

Desde que entregou a presidência – em 1984 – Ângela nunca mais teve contado com a Omep e se diz entristecida com o desvirtuamento dos verdadeiros objetivos da entidade que ela considera um seu “quinto” filho: o caçula.

Depois da conversa, perguntei a ela se seria possível que a entidade sobreviva aos tempos bicudos atuais: “Sobreviver é difícil. Teriam que destituir toda essa diretoria para recomeçar do zero. Não se pode culpar apenas uma pessoa, porque são vários os envolvidos em todos os demais escalões da atual diretoria”.

RECOMENDAÇÕES

Recomendou, minha entrevistada, uma “auditoria séria para apurar todos os ‘feitos’ e responsabilidades dos atuais responsáveis”.

Ao finalizar a entrevista, perguntei-lhe se seria possível a Omep retornar às suas finalidades em Campo Grande: “Vão ter que fazê-la voltar à finalidade. Existe uma Omep/Brasil no bojo de tudo isso. Esse negócio de ‘grupinhos’ precisa acabar. Creio que Omep passará obrigatoriamente por uma depuração e seu estatuto prevalecerá”, disse.

“Posso voltar a colaborar com a Omep desde que ela volte à sua verdadeira missão e finalidade.” (Ângela Costa)

*Ângela Costa é Doutora em Educação, funcionária concursada da UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e primeira fundadora-presidente da OMEP em Campo Grande-MS.

