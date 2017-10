A pedido de João Grandão, Festa de São Cristóvão entrará no Calendário Oficial do Estado

Realizada anualmente no final do mês de julho na Paróquia Santa Teresinha, a Festa de São Cristóvão consolidou-se como um dos maiores eventos populares do município de Dourados.

A partir de agora, graças a um Projeto de Lei (150/17) de autoria do deputado João Grandão (PT/MS), a tradicional festa passa a constar no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Mato Grosso do Sul e, desta forma, a dispor de mais visibilidade e apoio governamentais.

“Estamos falando de um acontecimento público de interesse não apenas religioso, mas social, com 26 anos de tradição e muito importante para o povo douradense e região como um todo, sobretudo para os motoristas e agricultores, que tem em São Cristóvão seu santo protetor”, celebrou o parlamentar logo após ver seu projeto sendo aprovado em segunda votação na sessão plenária desta quarta-feira (4) na Assembleia Legislativa.

Além de contar com a presença e participação da população de Dourados e região, a festa é conhecida também pela carreata e procissão quilométricas ao longo da avenida Marcelino Pires, composto por caminhões e veículos de todos os portes, sempre tendo à sua frente um caminhão que transporta a cruz, a imagem de São Cristóvão, os padres, diáconos e a equipe que os auxiliam.

Ao chegar em frente à Igreja Matriz, da Paróquia Santa Teresinha, é proferida a oração de benção da água que será aspergida sobre os veículos e condutores, que desejam a benção e a proteção de Deus sobre sua vida e seus veículos, seja para o trabalho, estudo ou lazer.

