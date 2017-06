A pedido do Deputado Marum o presidente Temer recebe prefeitos e vice-prefeitos de MS

Em busca de recursos para melhorar a qualidade de vida da população sul-mato-grossense, o Procurador Parlamentar da Câmara, deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) coordenou uma concorrida agenda pelos ministérios em Brasília, com quase 20 prefeitos do Estado.

O ponto alto dos compromissos foi o encontro político com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. Em atendimento ao pedido de Marun, os representantes municipais tiveram a oportunidade de agradecer os últimos atos do Governo e manifestar apoio à permanência do presidente no comando do País.

Durante dois dias, prefeitos e vice-prefeitos de Antônio João; Batayporã; Caarapó; Coronel Sapucaia; Deodápolis; Douradina; Ivinhema; Juti; Laguna Carapã; Mundo Novo; Naviraí; Paraíso das Águas; Ponta Porã; Ribas do Rio Pardo; Sidrolândia, Sonora e Vicentina buscaram apoio financeiro para os projetos de assistência social com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, representando o ministro Osmar Terra. Beltrame afirmou que a atitude de Marun em reunir os prefeitos com ministros é uma forma de esclarecer o funcionamento dos programas que a pasta oferece. “Temos uma série de projetos que têm um impacto político muito grande nas comunidades. Eles ajudarão a gerar emprego e renda para a população sul-mato-grossense”, disse o secretário-executivo.

Na sequência, os prefeitos foram recebidos pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, que acolheu as várias demandas municipais referentes à ampliação e construção de unidades de saúde, além do repasse de verbas para o custeio de equipamentos e ambulâncias. “O deputado Carlos Marun trouxe os prefeitos a Brasília com pleitos importantes para melhorar a saúde no Estado. Atendidos os requisitos técnicos, trabalharemos para que as demandas sejam atendidas com êxito o mais rápido possível”, afirmou o ministro Barros.

Na área da educação, representando o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Rogério Lot, vai dar prioridade às demandas dos prefeitos, como a ampliação e construção de escolas, recursos para aquisição de equipamentos de educação básica, transporte escolar e construção de creches. “A dedicação do Marun para que a educação do Mato Grosso do Sul melhore é prioritária. Discutimos questões estratégicas que serão importantes nas ações dos prefeitos. O nosso compromisso será finalizar e inaugurar as obras nesta área”, afirmou Lot.

Já no Ministério da Integração Nacional, a pauta discutida com o ministro, Helder Barbalho, foi recursos para a infraestrutura urbana de Mato Grosso do Sul, como reconstrução de áreas degradadas, pontes e prevenção a desastres causados por inundações. “Esse encontro demonstrou a preocupação do deputado Carlos Marun com seu Estado. O órgão somará nos esforços para melhorar as condições dos municípios do Mato Grosso do Sul”, disse Barbalho.

O último compromisso da agenda do deputado Marun com prefeitos em Brasília foi no Ministério do Esporte, onde foram recebidos pelo ministro, Leonardo Picciani. O representante da pasta também se empenhou para atender as demandas municipais, como manutenção e construção de quadras poliesportivas, ginásios, e reformas de centro de apoio esportivo. “A vinda dos prefeitos por intermédio do Marun foi fundamental para que o órgão conheça as demandas de cada município e apresente soluções para que as ações sejam viabilizadas da melhor forma possível. O ministério dará toda a atenção necessária para que os pleitos sejam atendidos”, afirmou Picciani.

Com saldo positivo, Marun ressaltou a importância deste encontro de prefeitos com os ministros em Brasília. “Nesta semana, tive a satisfação de receber em Brasília, prefeitos e vice-prefeitos de 17 municípios do nosso Mato Grosso do Sul e estabelecemos uma agenda positiva de visitas a ministros para pleitos de recursos que visam melhorar a qualidade da população do meu Estado. Tivemos no ministro do Desenvolvimento Social, do Esporte, da Integração Nacional, da Saúde, tivemos no FNDE, ou seja, uma visita muito produtiva e que teve o seu ponto máximo, na visita em que fizemos ao presidente da República, Michel Temer, que nos recebeu com muita alegria e ficou feliz, não só pelo agradecimento que fizeram os prefeitos em relação aos últimos atos do Governo em benefício aos municípios, como manifestaram apoio pela permanência do presidente Temer a frente do comando da Nação. Como disse, foi uma visita positiva e que trará resultados concretos por meio de investimentos que chegarão ao Mato Grosso do Sul, finalizou”.

Comentários