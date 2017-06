A VERDADE: Boatos e inverdades em relação a morte de empresário faz amigos preparar desagravo

Em tempo de redes sociais verdades se misturam à mentiras. É o que está acontecendo em relação a morte do empresário LUIZ PAULO COSTA GAETA.

Falou se tudo, inclusive a possibilidade de “mais tiros” no local do acidente com a arma e que o tiro não seria acidental. Falou-se até que a bala teria entrado pela clavícula e saído pelo abdômen.

A Polícia Civil está investigando todas as possibilidades, mas já se sabe que a versão criada para tentar dar nova versão ao fato não confere com a realidade.

Uma informação confidencial a respeito do corpo certifica que a bala que ocasionou a morte do empresário teria entrado ‘sem velocidade’ pelo abdômen, sem ter atingido órgãos vitais, mas as vísceras, motivo que teria ocasionado infecção generalizada, paralisação dos rins e a consequente morte.

Esses informes indicam que o empresário teria mesmo sido vítima do disparo acidental, seu ricocheteio e posterior ferimento no empresário, ocasionando-lhe a morte.

CONSEQUÊNCIAS

Os comentários que apareceram nas redes sociais colocando em dúvida o fato de ter sido ‘disparo acidental’ refletiram duramente no comércio do empresário.

O movimento da ‘Conveniência do Gaeta’ caiu drasticamente, quando, em apoio à família deveriam os amigos do falecido prestigiá-lo justamente no momento em que a empresa precisa de apoio popular e faturamento para continuar sobrevivendo à falta de seu proprietário.

Amigos estão se juntando no sentido de acabar com as especulações, fazendo valer a verdade dos fatos.

Comentários