Abandono: Portal da Lagoa o bairro do barro em Campo Grande

O Bairro abandonado e tomado pelo barro essa é a atual situação do Portal da Lagoa. Moradores relatam que na região norte da cidade, quando chove e é necessário fazer uso do transporte coletivo, a triste realidade é relembrada diante da dificuldade e impossibilidade de locomoção para fora do bairro. Isto devido as péssimas condições apresentadas nas ruas do bairro.

Um morador do bairro a 11 anos, a costureira Ana Cláudia Alves Miranda, 45 anos, relatou que o bairro sempre esteve abandonado pela autoridades e, quando chove a situação priora. “Nem todas as ruas são cascalhadas. Quando chove, o barro toma conta de tudo. Meus três netos já ficaram doentes por causa da lama em frente de casa. Sem falar nos terrenos baldios, que é criadouro de pernilongos, lagartos e até cobras”, relatou a costureira.

Ana Claudia ressaltou outro problema grave do bairro quando ao transporte público. “Conforme a moradora, não há ônibus que sai do terminal ao bairro e isso impossibilita a integração.” Quem mora aqui paga duas passagens ou vai pegar ônibus em frente à universidade, que é 30 minutos de caminhada do bairro. “Estamos abandonados”, disse. Antônio Marques, 66 anos, morador do bairro relata “Tudo o que pode faltar, aqui falta”! ”De acordo com o aposentado, o bairro sempre foi e continua esquecido pelas autoridades.

A esperança dos moradores é a mudança de gestão, Acreditam que com o novo Prefeito Marquinhos Trad faça algo pelo bairro. “Marquinhos Trad conhece nossa luta antes mesmo de ser prefeito. Acreditamos que a nova gestão possa melhorar nosso bairro”, ressaltou.

