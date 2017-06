Abertas inscrições para o Curso de Preparação à Magistratura

De 7 a 30 de junho estarão abertas as inscrições para o Curso de Preparação à Magistratura, oferecido pela Escola Superior da Magistratura de MS (Esmagis) e pela Associação dos Magistrados do Estado de MS (AMAMSUL), um dos melhores e mais reconhecidos do país.

Esta edição do curso começa em julho, com conclusão prevista para o final do primeiro semestre do ano de 2018. Serão 720 horas aula e pelo calendário haverá um período de férias de 11 de dezembro de 2017 até o início do primeiro semestre de 2018.

Para inscrição é necessário ser Bacharel em Direito (apresentar fotocópia do diploma ou declaração de conclusão do curso, CPF e da identidade) e o curso representa um investimento de R$ 550 mensais, com 10 % de desconto para pagamentos até o dia 15. Não se aceita cartão de crédito ou débito.

No total, serão 12 parcelas mensais, sendo a primeira referente à matrícula. As aulas serão ministradas das 19 horas às 22h15, de segunda a sexta-feira. Os interessados devem se apressar porque serão disponibilizadas somente 25 vagas.

Importante ressaltar que o corpo docente é formado por juízes, desembargadores e outros operadores do Direito. As matérias abordadas serão Direito Civil, Direito Penal, Direito Eleitoral, Direitos da Criança e do Adolescente, Noções Gerais do Direito e Formação Humanística, Direito do Consumidor, Direito Processual Civil e Legislação Extravagante, Organização Judiciária, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direitos Difusos e Coletivos.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Esmagis, das 8 às 18 horas, na sede administrativa da AMAMSUL, situada na Rua 25 de dezembro, 37, no centro de Campo Grande, ou pelos telefones 3384-1940 e 98428-5541.

