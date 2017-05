ABREC-MS realiza festa beneficente em prol dos renais carentes do Estado

“Venha Relembrar Os Anos 60, 70 e 80 Conosco” esse é o convite da ABREC-MS (Associação Beneficente Dos Renais crônicos de Mato Grosso do Sul) faz para a sociedade campo-grandense. A entidade promoverá sua festa beneficente anual no próximo dia 26 de maio às 21h, no Espaço Yotedy.

Como tema “Todos os Corações Em Uma Festa Pelo Bem”, este ano a entidade traz uma festa animada pelos ritmos de décadas que marcaram a história, e oferece aos participantes a oportunidade de se divertir e confraternizar com pessoas que se reúnem num grande objetivo; exercer a solidariedade em prol de mais de 850 renais crônicos carentes, de todo o Estado, atendidos mensalmente pela instituição.

A animação do evento fica por conta de duas grandes atrações “A Banda De Ontem” e “Beatles Maníacos”, que reúne em seu repertório os maiores sucessos dos anos 60,70 e 80. As bandas vão tocar os hits que agitaram as pistas no passado e que até hoje fazem muito sucesso entre todas as gerações.

A arte do convite da festa conta com a assinatura de Luís Pedro Scalise, uma ilustração lindíssima que simboliza a união de todos os corações com um único objetivo, fazer o bem.

A frente do Yotedy, Maria Adelaide Noronha e equipe personalizaram um cardápio com muito requinte, sabor e bom gosto, para que possa ser apreciado por todos os gostos.

Cardápio – Nesta edição do evento, o diferencial fica por conta dos aperitivos de entrada que conta com um menu inspirado no tema da festa e também a tradicional massa da madrugada que é sucesso todos os anos entre os convidados.

Serviço

Para aquisição de convites, basta entrar em contato com a Instituição, que fica na rua Geraldo Agostinho Ramos, 781, no Jardim TV Morena.

Telefone: (67) 3342 1713 ou 8404-1712

