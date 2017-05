ABSSMS NA LUTA SALARIAL: Policiais e Bombeiros Militares querem reposição inflacionária e reestruturação das carreiras

A ABSSMS juntamente com todas as Entidades representativas dos servidores militares sul-mato-grossenses, estão unidas em torno de um projeto que reestruture as carreiras dos Policiais e Bombeiros Militares e pela busca da reposição inflacionária anual.

Atualmente, a categoria está há três anos sem os devidos reajustes, que tem direito conforme preconiza a Constituição Brasileira em seu artigo 37 X.

A Diretoria da ABSSMS, se reuniu com Secretário Adjunto da SAD, Édio Viegas, conforme solicitação do Governo do Estado de MS, onde foi novamente enfatizado a reivindicação da categoria de valorização salarial.

Desde o início do atual governo, a categoria não recebe o aumento constitucional, situação que se tornou “insustentável” face aos crescentes e sucessivos aumentos nas tarifas e nos preços em geral. Estamos aguardando a proposta oficial do Governo para levarmos ao conhecimento da categoria e deliberarmos.

“Aos sermos questionados pelos representantes do Governo, quais eram as reivindicações da categoria, fomos enfáticos: Queremos a reposição inflacionária, que por dever constitucional atinge do mais moderno ao mais antigo. Solicitamos também, a reestruturação nas carreiras, que na pratica representa também valorização salarial dos servidores militares ativos, inativos e pensionistas. Não aceitaremos negociar qualquer outro ponto, como por exemplo promoções que entendemos serem direitos estatutários dos militares estaduais e não podem ser colocados isem mesa de negociação, essa é a vontade dos Policiais e Bombeiros Militares, os quais, somos simplesmente porta-vozes”. Declarou Ten PM Thiago Monaco Marques, Presidente da ABSSMS.

