Acampamento dos policiais civis já chega há 20 dias

Há cerca de 20 dias o acampamento do Sinpol-MS persiste montado em frente à governadoria com a participação de policiais civis da capital e do interior na escala de revezamento. “Agradecemos a participação de cada colega que com garra está lutando pela valorização da carreira, enfrentando frio, chuva e até mesmo grandes distâncias para contribuir na manifestação. Certamente a nossa união nos trará a vitória e a avaliação que temos é que o acampamento está cumprindo seu objetivo, pois está recebendo o apoio de toda a sociedade de outras entidades de classe e, sobretudo, está incomodando o governo estadual que a todo momento tenta desqualificar a nossa mobilização. Não desistiremos mesmo diante de todas as dificuldades e não levantaremos acampamento até que o governo estadual cumpra os compromissos firmados conosco”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

