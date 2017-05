Ação do Dia das Mães, atende moradores do bairro Marcos Roberto

Em comemoração ao Dia das Mães, no último sábado (06), o vereador Odilon de Oliveira (PDT) realizou um evento social no Bairro Marcos Roberto que atendeu cerca de 200 pessoas na comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus.

As mães ganharam limpeza de pele, corte de cabelo e atendimento jurídico ao som da banda do Instituto Juliano Varela, das cantoras Anne e Vitória, Dj Edson Junior e Dj Mario Meza. Entre os atendimentos oferecidos, também foram realizadas consultas médicas; teve pintura facial para as crianças e cama-elástica.

Em homenagem às mães, o vereador entregou flores de fuxico para cada uma das mães presentes, em especial a sua, Maria Divina. “As mães são uma figura especial não só na minha vida, mas na vida de todos que passam nessa terra. Mãe é um presente de Deus”, declara emocionado.

O vereador ainda parabeniza todos os envolvidos e agradece: “obrigado a todos vocês que disponibilizaram seu tempo para fazer o sábado de outras pessoas melhor”.

Para a Presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, Rachel Magrini, ações como essa são importantes para levar informação à população. “É muito bom aproveitar essas datas comemorativas para apresentar para população um pouco mais de esclarecimentos sobre seus direitos, falar sobre a violência contra mulher”, enaltece a Presidente.

Com alegria no rosto, todos os que tiveram presente agradeceram ao vereador pela ação. A aposentada Maria Maciel foi uma delas, que disse que o evento todo é excelente e produtivo. “Só desperdiça quem não tem conhecimento do que é o social”, opina.

A aposentada Apolonia Gimenez, participou das aulas de fuxico oferecido semanas antes da ação, e parabenizou a equipe do vereador pelo trabalho, e ainda proclama “o curso de fuxico foi sensacional, e eu espero que venha mais. A comunidade agora está na responsabilidade de vocês!”. Esteve presente ainda a vereadora Cida do Amaral (PTN).

As empresas parceiras que ofereceram os serviços foram: Empresa Racco, Cabeleireiro Escola Flávio, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, Associação das Famílias de Rotarianos de Campo Grande, Associação Juliano Varela e a Farmácia São Leopoldo.

