Ação Global de Ponta Porã terá atendimento da Justiça Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE–MS), por meio das 19ª e 52ª Zonas Eleitorais, participará do projeto Ação Global em Ponta Porã/MS, que acontece no próximo dia 08 e julho, no Parque dos Ervais, das 8h às 15h.

Os eleitores terão acesso a serviços de alistamento eleitoral, emissão de segunda via do título de eleitor, transferência, revisão de dados e orientações diversas. Todos os procedimentos serão realizados com a coleta de dados biométricos.

Para ser atendido, o cidadão deve apresentar carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional; ou certidão de nascimento ou casamento.

Lembrando que jovens do sexo masculino, maior de 18 anos e que farão o título pela primeira vez, também deverá apresentar o comprovante de quitação do serviço militar.

O Parque dos Ervais fica na Rua Felipe Brum, n. 2160, no Bairro da Granja.

O Projeto

A Ação Global é um projeto realizado pelo SESI em parceria com a Rede Globo, considerado uma iniciativa que desperta novos interesses e mobiliza parceiros e a sociedade para o trabalho efetivo de Responsabilidade Social, proporcionando à comunidade local acesso a bens e serviços nas áreas de saúde, educação, lazer/cultura e cidadania.

