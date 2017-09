Ação Médico da Família Até Você é realizada em Nova Alvorada do Sul

Há anos realizando ações em prol da população sul-mato-grossense, o deputado estadual Dr. Paulo Siufi levou na manhã de sábado (2/9), para o Município de Nova Alvorada do Sul, a “Ação Médico da Família Até Você”, a pedido da vereadora Lourdes Pimentel e em parceria com a Associação de Moradores dos Bairros Vacílio Dias, Indaiá e Nilton Nogueira – AMVIN.

A ação realizada pelo deputado, visa levar atendimento médico, assistencial, jurídico, nutricional, e outros, às famílias mais carentes do Estado. “É algo que já faço há mais de 25 anos, por uma promessa que fiz a Deus, de poder usar o dom que Ele me deu para atender aqueles que mais precisam”, explicou Dr. Paulo Siufi.

Em agosto, a vereadora Lourdes Pimentel esteve em Campo Grande acompanhando uma das ações do deputado. Logo, solicitou que os atendimentos também fossem levados para Nova Alvorada. “A gente fez uma tremenda parceria com o Deputado Dr. Paulo Siufi. Juntos faremos a diferença. Muito obrigada por essa grande ação e estamos aqui para somar”, agradeceu a vereadora.

Prefeito de Nova Alvorada do Sul, Arlei Barbosa destacou a importância em ter uma parceria forte para atender e ajudar a comunidade.

Luciana Queiroz, Secretária da AMVIN, revelou que essa foi a primeira ação realizada na associação e que na região nunca teve um projeto de tamanha magnitude. “Isso tudo é grandioso, uma conquista para todos nós que queremos o bem da comunidade. As pessoas necessitam muito e andam tão desacreditadas. Muitos me perguntaram se era pago, não acreditavam quando eu dizia que era totalmente grátis, com carinho e amor para eles. O deputado nos ajudou porque ele gosta, porque tem um coração bom e foi com todo amor que ele atendeu as crianças”, disse.

“Deus me chamou para Nova Alvorada do Sul por algum motivo. Tudo o que fazemos é por amor cristão e estamos preparados para atender vocês. Fazer o bem é doar amor, doar um pouco de si para os outros e fazer isso com o coração! O meu muito obrigado à Nahomy, presidente do conselho municipal de saúde, que me procurou através das redes sociais, para que eu pudesse interceder pelos agentes comunitários de saúde do município, se hoje estou aqui foi porque ela fez o primeiro contato comigo”, afirmou Dr. Paulo Siufi. Ainda segundo o deputado, outra ação “Médico da Família Até Você” será realizada em novembro.

