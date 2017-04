Acerto de contas termina com jovem baleado no centro da Capital

Baleado na noite de ontem (18/04) um jovem de 26 anos no centro de Campo Grande. O serviço do SAMU foi acionado e a vítima socorrida encaminhada para a Santa Casa.

De acordo com informações do BO, testemunhas acionaram a polícia que ao chegar no local encontrara a vítima caída ao chão. O jovem estava consciente e informou aos policias o autor dos disparos.

O jovem foi alvejado no abdômen, coxa e perna esquerda. A assessoria da Santa Casa informou que o jovem fará uma cirurgia ainda hoje para verificar a gravidade dos ferimentos, mas no momento o estado de saúde é considerável estável.

Diligência atrás do autor foram realizadas e o autor dos disparos encontrado em uma residência no Bairro Coronel Antonino. A vítima informou que o autor, um jovem de 26 anos é integrante da facção PCC e o motivo do acerto de contas poderia ser uma dívida de tráfico de drogas.

O autor foi preso e encaminhado até a Depac, no centro, para prestar depoimento.

