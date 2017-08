Acidente com esmerilhadeira deixa militar dos bombeiros gravemente ferido

Costa Rica foi palco de um acidente grave ontem (27) com um militar do corpo de bombeiros identificado por Edemar Galeano Paschoal Bulhões, 28 anos que estava de férias e ao ir ajudar o seu amigo em uma serralheria o disco de uma esmerilhadeira se soltou e atingiu seu rosto.

Diante da gravidade um avião da Sejusp transferiu o militar com urgência a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com informações preliminares o militar dos bombeiros se encontra de férias na cidade e foi ajudar o seu amigo na serralheria. Contudo no decorrer do trabalho aconteceu o acidente.

Aldinei Perez da Silva, comandante do batalhão informou que o estado de saúde do militar é grave. Foi realizado na cidadã pelos médicos os primeiros atendimentos e constataram que o corte foi muito profundo e diante desse quadro aumenta-se o risco de uma hemorragia na retirada do disco. Os médicos explicaram que alguma artéria pode estar sendo comprimida.

Diante da gravidade do acidente os médicos informaram que o militar não sobreviria se fosse transportado de ambulância e por isso o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros providenciou o transporte aéreo. O Comandante relatou que estavam temendo pela saúde do militar e por isso foi necessário o transporte aéreo até a Santa Casa de Campo Grande.

A santa Casa por meio da sua assessoria informou que o militar passou por exames o de bucomaxilofacial e a neurologia. E uma cirurgia Buco-maxilo-facial e se encontra na UTI.

