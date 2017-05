Acidente com Hilux na BR-262 mata filho de dono de frigorífico de MS

Eduardo Chramosta, de 37 anos, empresário do setor frigorífico morreu em acidente na BR-262, próximo ao município de Terenos/MS. A caminhonete em que ele estava foi localizada totalmente destruída em uma ribanceira, próxima a uma curva, por volta das 10h de ontem (21), pela PRF.

Eduardo é um dos filhos de Paulo Pavel Chramosta, proprietário da Buriti Comércios de Carne, em Aquidauana. Ele trabalhava com a família no empreendimento e em 2012 foi candidato a vereador pelo PSDB, no município de Anastácio.

De acordo com a irmã da vítima, Raquel Chramosta, a suspeita é que ele tenha sofrido o acidente na noite deste sábado (21), quando viajava para Aquidauana. “Como a caminhonete é toda preta, isso pode ter contribuído para que fosse encontrada somente neste domingo”, explicou.

Após o veículo ser removido, o corpo foi encaminhado ao IMOL de Campo Grande/MS.

A família informou que o velório se iniciou hoje (22) a partir das 7 horas, no cemitério Parque das Primaveras, na Capital. O sepultamento será realizado no mesmo local, às 13h30. O empresário deixa esposa, e dois filhos, com 2 e 5 anos.

A Buriti Comércios de Carne foi citada nas delações dos donos e executivos da JBS na operação Lava Jato, como uma das empresas que teria fornecido notas fiscais frias, em torno de R$ 12,9 milhões, para justificar o pagamento de propina ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em troca da concessão de incentivos fiscais.

