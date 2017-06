Acidente deixa vítima em estado grave na BR-262

Luiz Antônio de Souza, de 44 anos, foi resgatado pelo helicóptero da Polícia Militar, após acidente grave ocorrido na BR-262. O mesmo chegou a Santa Casa de Campo Grande consciente e orientado no Hospital, porém, o estado de saúde é grave. Acidente este que deixou seis feridos e uma morte.

A Santa Casa informou que o homem é do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, está na área vermelha, passou por avaliação pela equipe médica do Hospital. Inicialmente, a vítima teve fratura exposta na perna esquerda e tornozelo e passou por drenagem no tórax. O estado do militar é instável e deve passar por cirurgia.

O acidente

O acidente ocorreu na manhã de hoje (5) e evolveu dois veículos, sendo um Hyundai HB20 e uma Toyota Hilux, que teriam colidido de frente na rodovia.

Até o momento sabemos que existe uma morte fatal de uma mulher que ainda não foi identificada. As outras cinco vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Ribas de Rio Pardo.

Viaturas do Corpo de Bombeiros da Capital foram acionadas para dar suporte a ocorrência. Junto com a aeronave Águia 1.

