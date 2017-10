Acidente em avenida da Capita quase termina com veículos dentro de córrego

Acidente agora a tarde por volta das 13 horas no cruzamento da avenida Ernesto Geisel deixou pendurado no barrando do Rio Anhanduí após um acidente uma caminhonete S10. Apesar da gravidade do acidente três pessoas que se envolveram no acidente incluindo uma criança de 10 anos sofreram apenas ferimentos leves.

De acordo com o condutor da S10, Luiz Carlos de Souza, 31 anos ele estava seguindo no sentido centro/bairro, juntamente com sua esposa Graziela Oliveira da Silva, 26 anos e no cruzamento da rua Bom Sucesso ao sinalizar que irai fazer a conversão sentiu o impacto.

O impacto vinha do Fiat Touro, conduzido por Eliana Siqueira de Souza que estava com o filho de 10 anos quando colidiu e o veículo ficou pendurado no barranco.

Testemunhas relataram que apesar da gravidade do acidente a condutora do Fiat Touro consegui sair do veículo com o filho. Luiz Carlos e a esposa saíram pela porta do passageiro da caminhonete para evitar que a mesmo caísse no barranco.

Os bombeiros informaram que Eliane e o filho aparentemente estão bem.

A Policia de Trânsito esteve no local.

