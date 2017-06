Acidente envolvendo ônibus, carreta e ambulâncias deixa mortos no ES

A colisão de duas ambulâncias com uma carreta e um ônibus deixou 15 mortos e pelo menos 20 feridos em Guarapari, no Espírito Santo. A maioria das vítimas morreu carbonizada. O acidente foi confirmado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), às 9h18, ocorreu no KM 343 da BR-101, próximo à capital, Vitória. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de mortos pode aumentar.

Devido ao acidente a BR-101 foi interditada nos dois sentidos por causa das chamas que consumiram os veículos e do vazamento de óleo. O bloqueio parcial segue. Segundo a PRF, a carreta carregada de pedras invadiu a contramão e colidiu de frente com o ônibus da Viação Águia Branca. O coletivo saiu de São Paulo para Vitória. As ambulâncias, dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves, seguiam atrás do ônibus e também foram atingidas.

A PRF ainda informou que os feridos estão sendo levados aos hospitais Jayme Santos Neves, Antônio Bezerra de Faria e São Lucas, na Grande Vitória. O secretário de Saúde de Jerônimo Monteiro, José Maria Justo, disse que a ambulância transportava o motorista, três pacientes e dois acompanhantes.

Acidente

Ao tentar desfiar da colisão, o condutor acabou acertando a ambulância de Alfredo Chaves. O motorista morreu, mas os passageiros não tiveram ferimentos. “Estamos com um sentimento de tristeza muito grande. Perdemos um colega de trabalho”, disse o secretário ao G1.

O carro de Alfredo Chaves informou que na ambulância do município estavam um motorista, uma paciente e um acompanhante. Nenhum corre risco de morte.

Fotos mostram grave acidente com mortos em Guarapari no ES

Comentários