Acidente mata duas pessoas em rodovia de Ribas do Rio Pardo

Ocorreu agora no começo da tarde de hoje (26/04), um acidente no Km 252 da BR-262, próximo a Ribas do Rio Parto. A PRF e os Bombeiros foram para o local do acidente, prestar os primeiros atendimentos. As Autoridades confirmaram já duas mortes.

As primeiras informações divulgadas são de que dois carros bateram de frente. Com a colisão, além das duas mortes, uma terceira pessoa ficou gravemente ferida.

Por volta das 14h15 foi que ocorreu o acidente e a rodovia precisou ser interditada para que as vítimas fossem atendidas e evitar que novas colisões ocorressem.

Não se tem informação ainda se no momento do acidente chovia ou não na pista.

