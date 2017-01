Acidente mata Homem e deixa passageira de moto ferida em acidente na MS-427

José Adilson dos Santos, 49 anos, morreu em decorrência de acidente ontem (22) entre uma moto e um carro de passeio na MS-427, na localidade próxima do Municipio de Rio Verde de Mato Grosso. A passageira da moto ficou ferida em decorrência do acidente.

A colisão teria ocorrido em estrada de acesso ao balneário Sete Quedas. Informações mediante testemunhas que relataram que o Fiat Palio perdeu o controle e vindo a atingir os ocupantes da Honda Bros.

Em decorrência do acidente o motociclista teve múltiplas faturas e morreu no local. A passageira de 34 anos foi encaminhada com fratura exposta na perna esquerda para o hospital de Rio Verde de Mato Grosso. Já a motorista do Palio, uma professora que tem 78 anos, sofreu ferimentos leves.

Comentários