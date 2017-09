Acidente na BR-163 envolve funcionários do Shopping China

De acordo com o site Capitan Bado na manhã de hoje (12) por volta das 5:30 da manhã ocorreu um acidente que envolveu três carretas, um taxi com placas do Paraguay no KM 37 da Br-163.

Ainda de acordo com o site Capitan Bado uma testemunha identificada por Hugo Duarte uma das vítimas do acidente no qual era passageiro do táxi e que estava junto com outros três funcionários do Shopping China que viajavam a Ponta Porã. Os trê funcionários e o motorista foram identificados por Carlos Ferreira, Liz Ferreira, Gilda Aquino, Hugo Duarte e Nelson Cantero (motorista)

Ainda de acordo com as testemunhas no percurso da viagem o motorista da carreta que estava a frente perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou na sequencia. Com o capotamento da caminhão um rodado do caminhão se soltou e atingiu dois carros que vinha atrás.

Diante da poeira que levantou na pista encobriu a visibilidade do motorista do táxi que colidiu frontalmente com o rodado do caminhão que havia se soltado.

Os Bombeiros juntamente com a CCR MS VIA resgataram as vítimas e encaminharam ao Hospital Bezerra de Mundo Novo.

