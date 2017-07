Acidente que matou mãe e filha aconteceu enquanto família voltava de compras em MS

A família que caiu com o carro no rio Vacaria e provocou a morte de mãe e filha, em Ivinhema/MS ontem (19), voltava de compras quando o acidente aconteceu. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Os socorristas informaram que o pai relatou que os três tinham ido no distrito de Ipezal. Ao retornar, ele tentou desviar de outro carro, perdeu o controle da direção, bateu na proteção da ponte e caiu na água.

O acidente aconteceu próximo à casa da família que fica em uma fazenda da região. O homem se salvou saindo pela janela de trás. A esposa e a filha não conseguiram fazer o mesmo e ficaram presas.

O carro ficou submerso a uma profundidade de três metros. Os bombeiros tentaram chegar até o interior ainda na tarde de quarta-feira, mas como já estava anoitecendo, os militares decidiram encerrar as buscas.

O trabalho foi retomado na manhã de hoje (20) e os corpos retirados.

O veículo foi amarrado e retirado de dentro da água por caminhão munk.

Comentários