Ações da JBS despencam na Bolsa de Valores

A Bovespa está operando em queda hoje (22), com as ações da JBS se destacando entre as maiores perdas do dia. Isto se repercute devido à crise política desencadeada pelas delações de dirigentes da JBS que que atingiram o presidente da República, Michel Temer.

Às 14h50, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, caía 1,71%, aos 61.569 pontos. Perto do mesmo horário, as ações da JBS lideravam as perdas, caindo 19,98%. Até agora, a empresa já perdeu cerca de R$ 4,7 bilhões em valor de mercado no pregão de hoje.

Após a eclosão da crise política que envolve o governo do presidente Michel Temer, na noite de quarta-feira passada, a perda foi de R$ 6,8 bilhões.

De acordo com a BMF&Bovespa, até as 12h42 de hoje, o papel da JBS já tinha ido a leilão 6 vezes, como determinam as regras da bolsa em casos de forte oscilação.

Entre as normas que fazem com que um papel entre em leilão operacional está variação de mais de 10% em relação ao preço de abertura ou de 1,5% entre um negócio e outro, entre outras regras.

