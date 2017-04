Ações do vereador Francisco priorizam sinalização e iluminação pública

Através de indicação o vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, está solicitando à Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos) a realização de um estudo para implantação de sinalização, de preferência a colocação de lombada ou passarela suspensa, na Rua São Mateus, nº 262, no Bairro Vila Nasser; e na Avenida Manoel Joaquim de Moraes com a Rua Tenente Antônio João Ribeiro, no Bairro Coophamat.

Nos dois casos argumenta que a insegurança no trânsito é motivo de preocupação permanente e que isso mesmo sua indicação objetiva atender as reivindicações dos moradores, bem como dos frequentadores da Escola Nazaré – Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Iluminação

O reparo da iluminação, com as substituições das lâmpadas queimadas, na Rua João Castilho Moreno, em frente aos números 360, 388, 398, 400, entre a Avenida Ana batista Caminha e a Rua Dra. Maria de Lurdes Salomão, no Bairro Jardim Itamaracá, é mais um pleito do vereador veterinário Francisco.

A colocação de lâmpada no poste situado na Rua Tasso Fragoso, em frente ao nº 41, no Bairro São Conrado, bem como a intensificação de policiamento na região, também foi reivindicada pelo Vereador. “A escuridão facilita a ação dos criminosos e fragiliza os moradores”, realça.

