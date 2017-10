Ações são realizadas para sanar problemas de abastecimento de água em duas Aldeias de MS

O Setor de Logística do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Mato Grosso do Sul realizou nos dias 26 e 28 de setembro Tomadas de Preços (06/2017 e 07/2017) para a contratação de empresas especializadas para execução de obra de melhoria e ampliação de Sistemas de Abastecimento.

As Aldeias beneficiadas serão a Sete Cerros com 108 residências e população de 566, localizada no município de Paranhos e Aldeia Lalima com 357 residências e população de 1.436, no município de Miranda.

O que diferencia a tomada de preços das outras modalidades, essencialmente, diz respeito à necessidade de cadastramento prévio dos interessados, bem como do valor (compras e serviços). A principal característica da tomada de preços é que ela se destina a interessados devidamente cadastrados e, por força da Lei n°. 8.666/93, ela também passou a se estender aos interessados que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

Dessa forma, estará resolvida uma das principais reivindicações dos indígenas daquelas aldeias e representa um grande salto em qualidade de saúde e de vida.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul – DISEI-MS

