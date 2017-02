Acusados de crime bárbaro na capital responderão por lesão corporal

Paulo Sérgio Lauretto, delegado da Depca, classificou como “brincadeira inconsequente”. O episódio em que um adolescente de 17 anos perdeu parte do intestino depois de ter mangueira de alta pressão colocada no ânus.

Aos acusados pela “brincadeira inconsequente”, o dono do estabelecimento e seu funcionário que praticaram o crime foram ouvidos e liberados. De acordo com o delegado os acusados prestaram socorro ao adolescente e se apresentaram a policia.

Não foi cogitado pedido de prisão. Os dois responderão pelo crime de lesão corporal grave, com pena prevista de até cinco anos de reclusão. Nenhum deles tem passagem pela polícia.

Os acusados relataram à polícia que, no dia do crime, o próprio adolescente começou com a “brincadeira” e teria insinuado que colocaria a mangueira no ânus do colega, que se revoltou e segurou o rapaz para o dono “revidar”. Segundo o depoimento dos dois, eles colocaram a mangueira sem tirar as roupas da vítima.

Comentários