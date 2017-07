Acusados de matarem policial ‘que investigava furto de joia’ vão a júri

Os cinco acusados pelo assassinato do investigador da Policia Civil, Dirceu Rodrigues dos Santos, em 2014 foram a julgamento hoje (6). No epoimento um dos envolvidos no crime negou que tenha sido o autor dos disparos que mataram Dirceu, no Bairro Campo Nobre.

Alexandre Gonçalves Rocha foi o primeiro a ser ouvido e afirmou em depoimento que a irmã, a travesti, ‘Lexia’ teria efetuado os disparos que culminaram na morte do investigador. Ele negou que tenha feito os disparos. Alexandre e a irmã Alexandro Gonçalves Rocha, de 21 anos, ‘Lexia’ vão responder por homicídio e lesão corporal dolosa.

Os envolvidos no crime serão ouvidos individualmente e, por isso, o julgamento deve ser longo e sem previsão para terminar. Serão ouvidos ainda Cléber Ferreira Alves, de 36 anos, Lúcia Helena Barbosa Gonçalves, de 50 anos, Renato Ferreira Alves, de 21 anos, Geovane de Oliveira Andrade, de 18 anos.

De acordo com informações os outros envolvidos irão responder por receptação, ocultação de arma e resistência à prisão.

Crime

Dirceu estava fazendo a investigação do roubo de uma joia, no valor de R$ 80 mil quando foi assassinado no dia 7 de janeiro de 2014, no Bairro Campo Nobre. No dia do crime o polícia teria chegado à residência onde estaria a joia e os suspeitos pelo crime, quando foi cercado por um grupo de sete pessoas.

O investigador foi atingido por três tiros, sendo que dois disparos acertaram a cabeça e um o abdômen do policial. Osmar Ferreira também investigador, que estava na sua companhia, conseguiu escapar, fugiu e pediu apoio aos policiais da Derf. Quando o reforço chegou ao local dos fatos Dirceu já estava morto.

Roubo

O roubo de uma joia no valor de R$ 80 mil teria sido o motivo pela morte do policial. A travesti ‘Lexia’ e junto de outra travesti conhecida como ‘Mayara’ teriam roubado a joia de um empresário. O motivo do roubo teria sido o não pagamento do programa no valor de R$ 100.

O empresário foi assaltado na Rua Barão do Rio Branco esquina com a Rua 13 de Maio, quando estacionou a caminhonete Hilux Prata e foi abordado pelas travestis. De acordo com a versão dos acusados, o empresário se recusou a pagar por um programa que praticou com Darlene e teve a corrente “penhorada”, até o pagamento da dívida.

No decorrer das investigações o policial acabou sendo reconhecido e assassinado.

