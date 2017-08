Acusados do assassinato de ex-vereador são condenados por diversos crimes

O Ministério Público do Estado ajuizou uma ação penal contra os réus envolvidos no assassinato do ex-vereador Cristóvão Silveira e de sua esposa Fátima Silveira. O crime ocorreu no dia 18 de julho, desde ano.

De acordo com a denúncia da promotoria os réus são acusados de quatro crimes latrocínio, vilipêndio de cadáver, destruição parcial de cadáver. O réu Rogério Nunes é acusado de latrocínio. O segundo réu Rivaldo Nunes Mangelo os crimes de latrocínio e destruição de cadáver. O terceiro réu Alberto Rivelino Nunes receptação e favorecimento pessoal.

Além das condenações a promotoria fixou um valor mínimo para a reparação de danos materiais e morais.

PRISÃO

A Polícia prendeu os três acusados pela morte do ex-vereador Cristóvão Silveira e de sua esposa Fátima Silveira, que foram assassinados ontem(18), na chácara Bem Te Vi, na MS-080. O caseiro foi identificado por Rivelino Mangelo, de 45 anos, e os dois filhos Rogério Nunes Mangelo, de 19 e Diogo André dos Santos Almeida, de 21 anos foram presos.

Os acusados possuem várias passagens pela Policia. Conforme divulgado pela polícia, Rivelino possui 10 passagens pela polícia, entre elas por furto, ameaça, violência doméstica e lesão corporal dolosa.

Já o filho e comparsa no crime, Rogério, possui seis passagens pela polícia por furto, vias de fato e lesão corporal dolosa. Dos seis crimes, quatro foram cometidos enquanto o suspeito era menor de idade.

Os acusados foram levados para a sede do Garras para esclarecer o crime, que ainda tem informações desencontradas. Hoje (19) os acusados foram levados até a chácara para fazer uma breve reconstituição do crime e para localizar uma das possíveis armas usadas no crime. A polícia fez uma varredura a 50 metros do local para localizar a arma.

O caseiro foi preso quando recebia alta do hospital da Santa Casa, após ser atendido por causa de um corte profundo no pé e assumiu a autoria do crime. Ele foi socorrido depois que a dona de um bar, que fica a 800 metros da chácara acionou o socorro depois que ele teria contado que sete homens invadiram o local para roubar. Mas, após ser levado para depoimento acabou confessando a autoria dos assassinatos. Dois filhos do caseiro participaram do crime e também foram presos.

Áudios encontrados no celular do caseiro pela polícia revelaram o planejamento do crime para roubar a camionete L-200 Triton, além de outros pertences da chácara. Uma televisão do local foi encontrada com um dos filhos do caseiro. A camionete que foi levada por dois homens, que ainda não se tem a identificação, foi abandonada próximo a Corumbá/MS, e os suspeitos fugiram em meio a um matagal. A polícia pediu apoio a um helicóptero da Marinha para auxiliar nas buscas e encontrar os dois autores. Um dos foragidos teria participação direta no crime.

CRIME

O ex-vereador foi morto com golpes de facão o que deixou o rosto dele desfigurado, e a esposa teve parte do corpo queimado para cobrir possíveis rastros do crime de estupro. Ainda não se sabe se o crime teria outra motivação a não ser o roubo.

Comentários