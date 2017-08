Adayr Heberle falece no RS em desastre automobilístico

Faleceu em desastre automobilístico no Rio Grande do Sul, onde estava residindo, o Dr. Aldayr Heberle.

Ele foi secretário de Indústria e Comércio de MS e da CODEMS.

Homem extraordinário de inominada visão de mundo e de negócios, otimista, bem humorado, exímio gourmet, excelente churrasqueiro, nos deixa de maneira trágica.

HOMEM À FRENTE DO SEU TEMPO

Adayr Heberle era um cidadão do mundo. A convite do ex-governador Dr. Pedro Pedrossian assumiu altos cargos no Governo do MS, onde apresentou excelentes resultados de suas andanças pelo mundo em busca de negócios para nosso Estado.

Poliglota, era um homem inteligente, de palavras expressivas, e que pioneiramente abriu o mercado japonês para a soja brasileira.

Simples em sua maneira de ser – o que lhe aumentava a grandiosidade pessoal – era um anfitrião perfeito em sua residência onde gostava de receber amigos com um bom vinho e massas.

