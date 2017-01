Administração de Alcides Bernal deixa UPA com goteiras

A Universitária aguardava atendimento na quinta-feira (12) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), quando uma verdadeira cachoeira no interior da unidade. Um vídeo foi postado nas redes sociais com um “agradecimento” ao ex-prefeito Alcides Bernal, pela péssima administração deixada.

Imagens esta feita durante a chuva que caiu no inicio da tarde de ontem, na filmagem é possível ver a grande quantidade de água escorrendo em uma das paredes do prédio. A paciente postou o vídeo eum pagina de reclamação no facebook denominada “Aonde não irem Campo Grande”.

Nos início da postagem ela esclareceu que tem conhecimento da finalidade do grupo que é relatar reclamações a respeito de estabelecimentos comerciais da Capital, mas destacou que “a UPA da universitária esta quase virando um lugar aonde não ir”. “Se deixar mais um pouco daqui uns tempos cai na nossa cabeça. A gente vem porque é algo que precisamos e necessitamos e encontramos esse total descaso”, salienta.

Segundo a postagem a enorme goteira estava em uma parede próxima da sala onde as enfermeiras realizavam a triagem de atendimento médico. A grande quantidade de água que caía alagou o corredor e a sala e as profissionais precisaram mudar de local. No fi das postagem ela de forma irônica agradece ao prefeito anterior Alcides Bernal. “Obrigada Bernal por ter deixado Campo Grande na me**!”, conclui.

