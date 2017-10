Adolescente é apreendido dirigindo veículo em Sidrolândia/MS

De acordo com a publicação do Sidrolândia News na tarde de ontem (3) a polícia militar em ronda suspeitaram de um veículo Polo Sedan com placas de Ivinhema/MS. Em virtude da suspeita tentaram abordar o veículo que se evadiu do local em alta velocidade.

Um acompanhamento tático foi realizado e uma perseguição se iniciou por várias ruas da cidade. O veículo só foi parado no centro de Sidrolândia. Quando então os policias perceberam que o condutor era um adolescente de 16 anos. O menor dize aos policiais que fugiu porque não tinha habilitação para dirigir.

Na companhia do adolescente estava como passageiro um militar do exército brasileiro da cidade de Nioaque de 27 anos. Na revista no militar foi encontrado uma pistola calibre 380. O mesmo possui porte e registro da arma.

O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran e o menor e a arma entregues na Delegacia de Polícia.

Informações de acordo com a publicação do Sidrolândia News.

Comentários