Adolescente mata irmã de 14 anos com tiro acidental em Coronel Sapucaia-MS.

DOURADOS – MS (CORRESPONDENTE) – Uma adolescente de 16 morreu após ser alvejado por um tiro no rosto dentro de casa em Coronel Sapucaia-MS.

De acordo com o relato policial o irmão de 14 anos havia encontrado a arma num terreno baldio ao lado da sua casa. Os pais afirmaram que não terem conhecimento do objeto.

No momento do ocorrido, no início da noite de terça-feira (6), o pai dos adolescentes estava do lado de fora da casa. Quando ouviram os disparos, correram para o interior da casa e presenciaram a filha ferida.

Maricel Venialdo Carneiro foi socorrida e transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu e morreu às 17h desta quinta-feira (8).

A Polícia Civil investiga agora a origem da arma. O delegado Fabrício quer saber de quem realmente era o revólver, e como ele foi parar no quintal da família. Em depoimento, o pai dos meninos negou que a arma fosse dele. “Queremos saber a verdadeira origem do revólver, se pertencia ao pai, ou ao próprio adolescente”, explicou.

Diante de mais um caso de disparo acidental, o delegado reforça os cuidados que aqueles que possuem registro e porte de arma dever ter ao guardar o armamento. “Sempre fica o alerta. É preciso prestar muita atenção quando se ter armas em casa. Muitas vezes, para evitar casos assim, que cumprimos mandados de busca e apreensão”

