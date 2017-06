Adolescente morre após fazer manobra ariscada em rodovia

Um jovem identificado como David Lima dos Santos, 14 anos morreu na noite de ontem (7), ao realizar uma manobra arriscada na rodovia MS-267.

O adolescente seguia numa moto emprestada pela rodovia e não usava capacete quando realizou uma manobra para atravessar a pista e acabou colidindo de frente com um veículo Eco Sport, com placas de União (SC) que vinha em sentido contrário da pista. De acordo com as informações do Tá na Mídia Naviraí.

Com o impacto, adolescente foi arremessado para longe e morreu no local. Condutor do veículo de 34 anos não sofreu ferimentos, apenas danos materiais no veículo.

A Polícia esteve no local e registrou o acidente na delegacia de Itaquirai como homicídio culposo, ocorre quando uma pessoa mata outra, mas sem que tivesse esta intenção.

