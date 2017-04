Adolescente tenta suicídio após jogo da ‘Baleia Azul’ na Internet

Uma tentativa de suicídio de um jovem de 17 anos em decorrência do jogo “Baleia Azul”, é evitado pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Bauru distante 100 quilômetros de Marília, na manhã de ontem (18/04). O jovem se pendurou em um viaduto na rodovia Marechal Rondon (SP-300).

O fato aconteceu por volta das 10h45 a guarnição dos bombeiros usaram todos as técnicas de abordagem, mas o rapaz estava focado no seu objetivo tanto que permanecia com as pernas suspensas e segurando apenas com uma mão.

“Foi usado o último recurso de abordagem tática” e o rapaz foi salvo e levado ao Pronto Socorro. A ocorrência foi encerrada aproximadamente uma hora após o início.

De acordo com os bombeiros que estiveram diretamente envolvidos na ação, que o jovem não conversava e que estava aparentemente focado no jogo “baleia Azul”.

O Jornal da Cidade, de Bauru, informou que familiares confirmaram que o rapaz estava participando dos desafios que já levaram jovens ao suicídio no Brasil e no mundo.

O rapaz teria inclusive mutilações características das que fazem parte das etapas do “jogo”. Em sua página do Facebook o adolescente teria publicado “a culpa é da baleia” e “não tem mais volta”.

Na cidade de Bauru, outros casos parecidos já foram registrados. Os participantes desse tipo de jogo estariam sendo coagidos por “curadores”, pessoas que estimulam e coordenam os desafios que culminam com o suicídio.

Especialistas afirmam que os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. Os principais alvos têm entre 10 e 25 anos.

