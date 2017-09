Advogado de MS é nomeado membro da Comissão Nacional de Direito Administrativo

O Vice-Presidente da Comissão do Advogado Publicista (CAPUB) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), João Paulo Lacerda, será membro consultor da Comissão Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal.

A designação partiu do Presidente do Conselho Federal, Claúdio Lamachia, em Portaria 188/2017, publicada na terça-feira (12).

“Será uma grande responsabilidade atuar na Comissão ao lado de grandes referências do Direito Administrativo brasileiro”, salientou João Paulo, que agradeceu Lamachia e Mansour Karmouche pela nomeação na Comissão, presidida por Márcio Cammarosano.

