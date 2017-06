Advogado pede liberdade de acusado de matar a ex-mulher a golpes de tábua de carne

A defesa de Gélvio Nascimento Rosseto alegando inocência do cliente voltou a pedir a liberdade provisória para o cliente. Gélvio está preso desde setembro do ano passado pelo assassinato da esposa Luana de Campos Gracco. A jovem que na época tinha 22 anos foi agredida e morta com uma tábua de carne e só teve o corpo encontrado cinco dias depois do crime.

Aproveitando o Mutirão Carcerário de 2017, que tem a finalidade de analisar todos os processos e avaliar a necessidade de se manter as prisões dos réus, a defesa de Gélvio voltou a pedir a liberdade provisória do cliente no início deste mês.

Mais uma vez, o advogado Luiz Marlan Nunes Carneiro, alegou a inocência do cliente e afirmou que desde a prisão, Gélvio nega a participação no crime. Na versão do rapaz, ele e Luana sempre brigavam por ela não aceitar que ele fosse usuário de drogas, mas não a matou.

De acordo com a defesa, que chamou a prisão de Gélvio de ‘ilegal e irregular’, nenhum dos laudos feitos pela perícia comprovaram a participação do ex-marido de Luana no crime. “Gélvio desde o primeiro momento, tanto para as diversas autoridades policiais envolvidas, como em juízo, diante do contraditório, vem negando a autoria ou qualquer participação no crime e diga-se, de forma incisiva e coerente com tudo que consta dos autos e com as provas testemunhais”.

O MPE-MS se manifestou contra a liberdade do preso, alegando que é necessário garantir a “ordem pública e aplicação da lei penal, dada a gravidade do fato e repercussão entre os familiares da vítima”.

Ainda conforme o promotor responsável pelo caso, a liberdade do assassino de Luana pode prejudicar o cumprimento da pena e de sua condenação pelo feminicídio.

O Caso

Luana de Campos Gracco, de 22 anos, foi assassinada em agosto de 2016. A corpo da vítima só foi encontrada dias depois por uma amiga que cansada de não conseguir contato com a jovem resolveu ir até a casa dela. Na residência, as marcas do crime brutal foram as únicas que restaram para contar a versão de Luana.

O crime ocorreu num sábado do dia 27 de agosto de 2016. Os vizinhos na ocasião ouviram o casal discutir, barulhos de vários objetos quebrando e, por fim, silêncio. Gélvio Nascimento saiu de casa aquele dia, deixando o corpo da mulher no local, e foi para a casa da mãe, onde foi preso em flagrante.

Em depoimento na Deam, o suspeito negou o crime. Foram as marcas na residência do casal que de acordo com a polícia na época, comprovaram que Gelvio foi o assassino de Luana.

Em um trabalho detalhado, a perícia narrou no laudo o que pode ter ocorrido com a jovem.

Comentários