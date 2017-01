Aeroporto da Capital completa 53 anos e deve ser ampliado até 2021

Na sexta-feira (20), o Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS) completou 53 anos e recebeu anuncio de que terá ampliações até 2021, segundo a Infraero. Com capacidade de para receber 1,6 milhão de passageiros ao ano, fica apenas há 7 Km do Centro, considerado estratégico em relação aos países do Mercosul e para seus usuários.

Mesmo sendo considerado pequeno, o aeroporto possui um terminal de logística de carga funcional movimentando toneladas anuais em importações e exportações. As novas intervenções serão realizadas como a reforma da seção de combate à incêndio; construção da central de resíduos sólidos; intervenções no terminal de passageiros e revitalização do sistema de climatização.

Estão previstas ações de licenciamento ambiental, construção novo terminal de passageiros, pátio de aeronaves, estacionamento de veículos e acesso viário. A Infraero aguarda aporte de recursos do Governo Federal para a execução dos projetos.

ANIVERSÁRIO

Construído em 1932 pelo Ministério da Guerra, foi implantado no ainda Mato Grosso o Núcleo de Destacamento de Aviação, que servia como base de apoio às aeronaves que transitavam pela região Centro-Oeste. Construída com infraestrutura mínima, existia apenas uma pista para atender pousos e decolagens.

Em março de 1934 foi inaugurada a primeira linha do Correio Aéreo de Fronteira, atendendo à região sul e anos mais tarde, em setembro de 1945, nascia a Base Aérea de Campo Grande, ao lado do aeroporto conhecida como a Sentinela do Pantanal.

Cinco anos depois , em 1950, se iniciaram as operações aéreas comercias e em janeiro de 1964 foi inaugurado Aeroporto de Campo Grande.

Até 1975 o terminal era administrado pelo Ministério da Aeronáutica, por meio do extinto DAC (Departamento de Aviação Civil), passando depois a ser administrado pela Infraero. Na década de 80 o terminal de passageiros passou por uma ampliação considerável de 1.500m² para 5.000m² e depois em 1998 que passou para 7.215 m².

Comentários