Afonso Pena será fechada a carros aos domingos sem afetar área

Assim como já existe na avenida Paulista, em São Paulo, trecho da avenida Afonso Pena em Campo Grande será fechada para veículos e aberta para pedestres e ciclistas todos os domingos, das 6h às 14h.

Medida esta publicada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) no Diário Oficial da Capital de hoje (28), mas ainda não tem data para começar a valer.

De acordo com a publicação, o projeto é intitulado como ‘Domingo em Família’, que visa incentivar a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas na Avenida Afonso Pena. O Poder Executivo ainda terá que regulamentar a decisão dentro de 90 dias.

A interdição vai começar pela rua Cel. Cacildo Arantes – nas proximidades do Parque das Nações Indígenas -, até o cruzamento com a Avenida do Poeta no Parque dos Poderes. Portanto, o trânsito da área central não deve apresentar alterações.

O fechamento para veículos aos domingos já tinha ocorrido no Parque dos Poderes, em torno de 4 quilômetros ficam reservados para a prática de esportes e lazer, das 7h às 19h.

