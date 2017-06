Agente federal é levado para a delegacia por disparo de arma de fogo em via pública

Disparos de arma de fogo na madrugada de hoje (23), em Campo Grande, no Bairro Carandá Bosque mobilizaram a Policia Militar. Os envolvidos estavam em três veículos, sendo duas Hilux e um Jeep Cherokee.

Informações preliminares informaram que por volta das 4 horas da madrugada o grupo teria parado em uma conveniência em um posto de combustível quando na saída foi efetuado um disparo de arma de fogo.

Os policiais se dirigiram então ao posto de combustível, ao chegar no local o frentista entregou aos militares uma cápsula deflagrada de projetil .40.

Iniciada as rondas os três veículos com os ocupantes foram localizados. Na abordagem um dos ocupantes do Jeep Cherokee se apresentou como agente federal de execução penal alegando não ter sido o autor dos disparos, e confirmou estar com sua arma, uma pistola .40.

Ele foi levado para a delegacia de polícia para esclarecimentos.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

Comentários